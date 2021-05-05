Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 мая: Плюс 97 заболевших

В Крыму общее количество заболевших коронавирусом перевалило за 40 тысяч Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторно лечение от коронавируса проходят 543 человека. В стационарах с диагнозом COVID и пневмония находятся 1505 пациентов.

С начала периода наблюдений в регионе выявлено 40 тысяч 966 инфицированных коронавирусом, выписаны с выздоровлением 37 тысяч 881 человек. Скончались 1238 больных.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID

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За сутки в Крыму коронавирусная инфекция подтверждена у 97 человек. У 11 заболевших болезнь протекает без симптоматического проявления, 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории провели исследования 1280 проб на коронавирус. Выписаны с выздоровлением 103 человека, госпитализированы 53 больных, на амбулаторное лечение направлены 45 человек.

Умерли 6 пациентов.

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Данные по заболеваемости уточняются

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