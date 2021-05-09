Владимир Константинов поздравил крымчан с Днем Победы

Фото: Владимир Константинов

Председатель Госсовета Крыма, секретарь КРО партии «Единая Россия» Владимир Константинов поздравил крымчан с великим праздником – Днем Победы.

Он подчеркнул, что 9 Мая – это поистине всенародное торжество, «торжество Добра над Злом, жизни над смертью, торжество справедливости».

- Когда перед нашим народом был поставлен вопрос — быть или не быть — мы не просто сумели отстоять свое право на жизнь. Мы спасли от уничтожения и позорного рабства все человечество. Говорю «мы», поскольку наше поколение, как и наши дети и внуки, которые придут нам на смену, всегда будут ощущать свою живую причастность к эпохальному событию - 9 мая 1945 года., – отметил Владимир Константинов.

По словам спикера крымского парламента, крымчане сейчас живут в мирное время, но это вовсе не значит, что в нем нет места для борьбы за справедливость, за те идеалы и ценности, которые отстояли наши отцы и деды.

- Мы с вами видим, какой натиск приходится выдерживать сегодня нашей стране, какие потоки лжи на нее обрушиваются. И мы видим и знаем, что далеко не всем удается ее отстоять. Крымчане не на словах доказали, что готовы продолжать дело наших великих предков, что мы готовы бороться с попытками возрождения нацистской нечисти, что не потерпим ее на крымской земле, - добавил секретарь регионального отделения «Единой России».

Сегодня весь мир смотрит на Россию как на единственную надежду человечества, уверен политик.

Мы обязательно выстоим. Поскольку точно знаем формулу нашей непобедимости. Она была выведена за семьсот лет до Великой Победы, но в годы Отечественной войны ее не раз вспоминали: «Не в силе Бог, а в правде». 76 лет назад мы это доказали. Если потребуется — докажем снова! Вечная память павшим за Родину! С Днем Великой Победы! – заключил Владимир Константинов.