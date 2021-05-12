Директор «Золотой Балки»: Наш приоритет – виноградники, а не инфраструктурные проекты

Директор агрофирмы "Золотая Балка" Елена Костенко.

В администрации Балаклавы открылась экспозиция проекта строительства детского сада, школы и жилого поселка ZB Village, анонсированного агрофирмой «Золотая Балка». О том, почему жилье планируется строить на территории виноградников, кто и как там будет жить, мы расспросили генерального директора винодельни Елену Костенко.

- Елена Васильевна, почему винный завод, который должен выращивать виноград и делать вино, вдруг становится девелопером и решает строить жилье?

- Во-первых, никто не собирается все бросать и становится девелопером. Виноградарство и виноделие всегда было и навсегда останется нашей основной деятельностью. Но при этом, не переставая сажать и выращивать виноград, выпускать вино и расширять ассортимент продукции, мы успели построить и известную всем Шампанерию, и новый производственный комплекс, и даже общежитие для сезонных рабочих. И сейчас продолжаем строить новые современные производственные мощности. Так что девелоперская составляющая у нашей винодельни тоже всегда присутствовала.

- Но ведь впервые под строительство жилья вы планируете отдать свои виноградники.

Да, но это не наша прихоть, а вынужденная ситуация. Никакая не тенденция, а единичный случай. Дело в том, что в 2017 году Правительство Севастополя находилось в поиске участка для строительства социальных объектов в рамках Федеральной целевой программы. В частности, детского сада. Был выбран участок, который принадлежал «Золотой Балке», и мы его уступили правительству. И только потом узнали, что рядом с социальными объектами невозможно будет выращивать виноград, потому что существует юридическое требование о наличии санитарной зоны.

- Что это значит? Почему нельзя иметь виноградники по соседству с детским садом?

- Потому что их нельзя будет обрабатывать. Никакие агротехнические манипуляции будут невозможны. Без ухода виноградники будут просто не эффективны. Получилось, что мы отдали городу землю, и теперь должны убирать соседние виноградники. Конечно, мы не собираемся оставлять этот соседний участок без использования. А поскольку в рамках Проекта планируемых территорий на нашей бывшей земле будет строиться суперсовременный детский сад, каких еще не было в Балаклаве, мы предложили построить еще начальную школу. И вышли с идеей проекта малоэтажного жилого поселка на месте виноградников, которые мы вынуждены выкорчевывать.

- Многие возмущаются самим проектом, мотивируя тем, что нельзя так легко переводить земли из категории сельхозназначения в категорию разрешенного использования для строительства жилья.

Мы понимаем свою ответственность перед городом за корректное использование сельскохозяйственных земель. Мы осознаем и принимаем тот факт, что все пригодные для виноградарства земли должны быть засажены виноградниками. Но еще раз подчеркну, что данная ситуация - исключение из правил. Размер участка, планируемого под поселок, 7 га. Но гораздо больше своих земель мы сейчас перевели в сельхозназначение. Недавно мы договорились с городом о переносе очистных сооружений с участка площадью 30 га, и теперь там будем выращивать виноград. Еще у нас есть 10 га около ТЭЦ, которые мы тоже возвращаем из другого назначения под виноградники. Как видите, мы и дальше собираемся максимально эффективно использовать наши виноградники.

Фото из презентации ZB Village/ Фото: Политнавигатор

- Жители возмущаются, что один из своих участков с виноградниками под горой Аскети вы огородили колючей проволокой и пустили по ней электрический ток. Зачем такие чрезвычайные меры?

Никакой колючей проволоки там нет. А подобный нашему способ ограждать частные виноградники называется «электронный пастух». Мы защищаем нашу территорию от кабанов и браконьеров. Охота с недавних пор запрещена, зверь ищет, где питаться и забегает на виноградники - год назад кабаны нанесли нам серьезный ущерб. Вот мы и отделяем виноградники так, как это делают во всем мире. При этом, включаем электричество только на ночь, когда зверь мигрирует. И оповещаем об этом местных жителей. Если же кому-то хочется спекулировать на этой ситуации, возникает подозрение, что этот кто-то сам из разряда браконьеров и рвется поохотиться незаконным образом.

- Недовольство общественности вызвало также закрытие вами проезда на Благодатную, к пляжам и на Большую Севастопольскую тропу.

«Золотая Балка», действительно, огораживает свои территории, действуя в рамках закона РФ о защите частной собственности. Мы делаем это для того, чтобы подготовить землю под посадки. Этой осенью и следующей весной будем высаживать виноград. На этих территориях нет никаких зарегистрированных дорог, соответственно, по закону мы ничего никому не перекрываем. Да, жители поселка Благодатная привыкли ездить по нашим полям и могли лишиться проезда после того, как мы огородили свои участки. Однако, мы пошли им навстречу и проложили за границей нашей территории дорогу, чтобы они имели возможность беспрепятственно проехать к своим дачным участкам. Но ездить по своим участкам мы, конечно, запретим, и имеем на это полное право.

Большую Севастопольскую тропу и пути к пляжам мы не перекрывали - наши участки там не проходят Люди как ходили, так и продолжат ходить на пляжи без препятствий. И, к слову, огороженные территории будут очищены от мусора, который остался от недобросовестных туристов. Мы с уважением относимся к жителям Балаклавы и проявляем крайне бережное отношение к природе.

- Как бережное отношение к природе и уважением к жителям Балаклавы соотносится со строительством элитного жилого комплекса, который вы планируете возвести там, где не хватает ни коммуникаций, ни воды, ни других систем жизнеобеспечения?

- Во-первых, ZB Village - это не элитный комплекс, а поселок комфорт-класса с невысокими жилыми домами. Что касается природы, вы наверняка видели в Краснодарском крае, в Имеретинской долине, как жилье со всей инфраструктурой может гармонировать с окружающей средой.

Во-вторых, часть построенных квартир агрофирма планирует предоставить молодым специалистам в сфере виноградарства и виноделия.

В-третьих, в рамках общего Проекта планируемых территорий будет осуществлена реконструкция гидроузла и построены новые очистные сооружения. Все инженерные коммуникации будут обновлены к тому моменту, когда завершится строительство. Ситуация с транспортом также улучшится для всего района.

В поселке появится зеленый парк, который планируется сделать доступными для жителей района. Предусмотрено открытие супермаркета, что также очень важно для района, где не достает продуктовых магазинов. Да и сам проект, на наш взгляд, станет эталоном современной курортной недвижимости. Уверена, что с его появлением наша Балаклава станет еще более привлекательной для туристов.