Самозанятые крымчане теперь могут оформлять кредиты

Фото: Архив "КП"

Самозанятые крымчане, которые зарегистрированы как плательщики налога на профессиональный доход (НПД), теперь могут пользоваться кредитными программами крупнейшего крымского банка наравне с официально трудоустроенными гражданами. РНКБ запускает выдачу кредитов для самозанятых на выгодных условиях, доступны и льготные госпрограммы. Ранее, до внесения изменений в законодательство, перечень кредитных продуктов был ограничен для самозанятых.

Теперь же клиенты банка с таким статусом могут взять в РНКБ кредит наличными до двух миллионов рублей по ставке 9,9%. Максимальный срок кредитования – 7 лет. Кроме того, самозанятые могут оформить кредитную карту с льготным беспроцентным периодом до 55 дней (лимит по карте – до 300 тысяч рублей). Для тех, кто хочет приобрести машину, доступно и автокредитование на срок до 7 лет с первоначальным взносом от 15%. Ставка – 8% годовых.

Самозанятые также могут рефинансировать потребительские кредиты до 3 миллионов рублей на срок до 7 лет. Ставка – 9,9%. Или же взять ипотеку на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. Первоначальный взнос – 10%, ставка от 5,5%. Доступны все ипотечные программы.

Кроме того, самозанятым доступен кредит на потребительские цели под залог недвижимого имущества на срок до 25 лет по ставке от 12,49%.

Чтобы воспользоваться одной из кредитных программ, нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка. После того, как заявка будет одобрена, нужно прийти в офис банка для получения кредита. При себе самозанятому необходимо иметь только паспорт и справку о состоянии доходов по НПД. Она бесплатно формируется в мобильном приложении РНКБ за несколько минут.

Клиентам, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через мобильное приложение, РНКБ предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам.

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

Чтобы стать самозанятым, нужно оформить обычную дебетовую карту в банке или же воспользоваться действующей, затем установить или открыть мобильное приложение «РНКБ 24/7» и зарегистрировать новый статус. Нужно найти раздел «Профиль» и выбрать вкладку «Стать самозанятым». Затем будут появляться подсказки, которые упростят регистрацию. Весь процесс займет примерно несколько минут. Для этого не нужно посещать налоговую или банковский офис.

Самозанятые могут принимать оплату за товары и услуги, а затем отправлять чеки клиентам. Сервис был разработан банком совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), поэтому клиенты могут корректно оплачивать налоги на профессиональные доходы. Информация о том, что физлицо зарегистрировалось в приложении и получило новый статус, дублируется в реестре ФНС и автоматически отображается в базе ведомства.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.