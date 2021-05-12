Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, сообщившего о подготовке теракта в школе для «проверки реакции спецслужб»

Оперативники приехали очень быстро Фото: Архив "КП"

Житель села Амурское Красногвардейского района Крыма решил проверить реакцию спецслужб на сообщения в социальных сетях и разместил пост о подготовке к нападению на сельскую школу.

11 мая, в день расстрела учеников одной из школ Казани, 26-летний крымчанин разместил в одном из сообществ заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на общеобразовательное учреждение села Октябрьское. Злоумышленника тут же вычислили и задержали сотрудники ФСБ и полиции.

- Заранее продумал новость, якобы будет совершен теракт в одной из школ, поэтому не пускайте детей, - рассказал задержанный. - Я хотел, во-первых, проверить реакцию администраторов, и во-вторых, вычислят человека или нет.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю, спецслужбы приехали очень быстро и задержали лже-террориста. Свой поступок он сам оценивает, как глупый. Против мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Провинившегося ждет до полумиллиона рублей штрафа или до трех лет тюрьмы.

Напомним, накануне 19-летний юноша с ружьем наперевес ворвался в родную школу в Казани, где убил девятерых и ранил двадцать три человека. О своих планах он заранее сообщил в социальных сетях.

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