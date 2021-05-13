«На лугу пасутся Ко»: «Комсомолка» запускает молочный конкурс детских рисунков в честь 1 июня

Деткам нужно будет нарисовать рисунок, посвященный пользе натуральных молочных продуктов для детей и взрослых.

Во всем мире 1 июня отмечается важнейший праздник – Международный день защиты детей. В этот день все мы, взрослые, должны в очередной раз вспомнить, что жизнь, здоровье и радость наших детей – безоговорочный приоритет для каждого родителя и общества в целом.

В этот же день, 1 июня, учрежден и Всемирный день молока как важнейшего продукта для всего человечества. А особенно важны полезные свойства натурального молока и молочных продуктов для наших детей. Недаром все мы помним незабвенные строки из советской песенки: «Пейте, дети, молоко, будете здоровы».

«Комсомолка» при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым решила отметить обе эти даты детским конкурсом рисунков «На лугу пасутся Ко…».

На этот раз в конкурсе примут участие ученики 1-4 классов школ Крыма. Деткам нужно будет нарисовать рисунок, посвященный пользе натуральных молочных продуктов для детей и взрослых.

Победителя определит онлайн-голосование на сайте www.crimea.kp.ru, а двух призеров – наши партнеры – ведущие молочные производители Республики.

Как поучаствовать в фотоконкурсе?

Одной школе необходимо самостоятельно загрузить по ССЫЛКЕ или прислать на электронную почту: yumirouse@yandex.ru до трех фотографий рисунков детей с сопроводительной заявкой к каждому фото. В заявке укажите:

- название работы и школу, класс, имя, фамилию и возраст автора рисунка. (фото горизонтальное).

- небольшой рассказ (3-4 предложения) о том, какой у автора рисунка самый любимый молочный напиток и почему.

Письмо следует озаглавить «На конкурс «На лугу пасутся Ко…».

Заявки на участие принимаются до 20 мая включительно!

Сроки проведения фотоконкурса

Ход интернет-голосования - с 20 до 30 мая.

Подведение итогов и дату награждения победителей «Комсомольская правда» объявит дополнительно!

(Организатор может изменить сроки фотоконкурса по своему усмотрению)

Победители получат дипломы от «КП-Крым» и призы от наших спонсоров. Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой».