Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 мая: плюс 99 новых случаев

С начала пандемии в Крыму выявили 41 778 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 520 человек, в стационарах с ковидом и пневмонией находятся 1554 человека. Такие данные приводи Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в Крыму выявили 41 778 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 38 566 человек (109 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

За 12 мая, по данным главы Крыма Сергея Аксенова, в Крыму зарегистрировали 99 случаев коронавируса, три человека переносят инфекцию бессимптомно, 75 – самостоятельно обратились за медицинской помощью, 24 человека контактировали с коронавирусными больными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3045 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 13 мая в городе-герое зарегистрировали 22 новых случая коронавируса, 23 человека выписаны из больниц. Скончались два человека в возрасте 82 и 84 года, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 14 358 человек. На данный момент выздоровели 13 313 человек, 654 - скончались.

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