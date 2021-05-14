Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 мая: Выявлен еще 101 случай заболевания

За сутки в Крыму 101 новый случай коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму лечение от коронавиурса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 553 человек. Еще 492 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 41 тысяча 879 случаев COVID-19. Справились с болезнью 38 тысяч 701 человек. Умерли 1 тысяча 279 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму подтвержден 101 новый случай коронавируса. Один заболевший не имел выраженных симптомов инфицирования, 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3915 проб на COVID-19. Госпитализированы 81 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 47 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 135 пациентов. Умерли 5.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 14 мая зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 28 пациентов, умер 1.

Всего в Севастополе выявлено 14 тысяч 381 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 13 тысяч 341 человек, 655 умерли. Под наблюдением находится 277 контактировавших с заболевшими.

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