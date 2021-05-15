Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 мая: плюс 98 заболевших за сутки

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4 153 человека. Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

В Крыму на 15 мая амбулаторное лечение от коронавируса проходят 528 человек, с ковидом и пневмонией в стационарах лечатся 1567 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии выздоровели 38 725 человек, из них 24 – за последние сутки. Умерли за этот период в республике 1281 человека (3 – за последние сутки).

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 14 мая зарегистрировали 98 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. При этом 5 человек переносят инфекцию бессимптомно, 77 зараженных самостоятельно обратились за медпомощью, 20 - ранее контактировали с заболевшими, один зараженный приехал из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4 153 человека. Выздоровели с начала пандемии 38 725 человек.

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