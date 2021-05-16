Исполнительница хита «Одиночество-сволочь» подаренные в Крыму розы сдала в багаж

Славу в Крыму завалили цветами. Фото: кадр видео nastya_slava/Instagram

Харизматичная певица Анастасия Сланевская, выступающая под сценическим псевдонимом Слава, родилась 15 мая. В этот раз артистка отметила свое 41-летие в Ялте, где выступала сольным концертом «Крик души».

Участники ее команды приготовили для певицы небольшой, но весьма эффектный сюрприз.

Свой день рождения певица встретила на сцене в Ялте. Фото: кадр видео nastya_slava/Instagram

Поздравили прямо на сцене с днем рождения, «прокрутив» на большом экране фотографии Славы, причем отдали предпочтение наиболее ярким снимкам, которые показывают веселый нрав артистки. Почитатели таланта артистки, сидящие в зрительном зале, дружно пропели традиционное «Happy Birthday to you», то есть «С днем рожденья тебя».

- Спасибо! Это все правда очень неожидаемо и супер приятно! Спасибо коллектив! Спасибо Ялта! Спасибо всем! – такой эмоциональный пост украсил Instagram Славы.

Теплый прием крымчан и гостей полуострова настолько пришелся по душе артистке, что она решила не расставаться с подаренными розами, тюльпанами, лилиями. Букеты по правилам нельзя брать с собой на борт авиалайнера, но сотрудники аэропорта пошли навстречу знаменитости.

- Ребята спасибо большое! Все цветочки полетят в Москву! Правда не разрешили взять с собой в салон самолёта, сказали полетят аккуратно на балке, - сообщила в соцсети певица и добавила, не преминув, выразить легкое сомнение в сохранности букетов. – Посмотрим.

Балка не совсем понятное слово, но видимо речь идет о багажном отсеке воздушного судна. Цветы же, судя по видео, не только красивые, но и тяжелые - артистка едва удержала букеты в руках.

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