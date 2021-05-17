Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 мая: плюс 99 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму выявили 42178 положительных на Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 600 человек, стационарное с диагнозом коронавирус и пневмония - 1603 человек.

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым выявили 42178 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписали - 38775 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки на полуострове зарегистрировали 99 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

На утро 17 мая во всех лабораториях республики исследование на новую коронавирусную инфекцию провели для 2038 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период - 38 775 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

17 мая в городе-герое зарегистрировали 25 случаев заболевания COVID-19. По информации пресс-службы Правительства Севастополя, двоих человек выписали после выздоровления. Умер один человек в возрасте 93 лет.

- Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 457 человек. В настоящий момент выздоровели 13 383 человека, 660 умерли, - добавили в пресс-службе.

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