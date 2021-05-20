В Крыму впервые пройдет международный конкурс красоты «Mrs.Planet 2021»

Финал пройдет 12 июня.

Летом в Крыму впервые в истории пройдет международный конкурс красоты и материнства «Mrs.Planet 2021», сообщила организатор Виктория Биль.

По ее словам, конкурсу «Mrs.Planet» уже около 10 лет – ранее он проводился в Болгарии. В мероприятии примут участие матери в возрасте от 28 до 55 лет из Крыма, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

- В числе конкурсанток мы ожидаем делегаток из Южной Африки, Кении, Болгарии, Македонии, Татарстана, Казахстана, Кении, Кореи, Мексики, Эквадора, США, Нью Мехико, Российской Федерации и Республики Крым. В данное время ведутся переговоры с официальными лицами о получении гуманитарных виз для посещения конкурса, - рассказала Виктория Биль.

Сам проект в Крыму продлится 9 дней - с 6 по 14 июня. Ну а финальное гала-шоу конкурса красоты и материнства «Mrs.Planet 2021» состоится на главной сцене Крымского Русского драматического академического театра имени Горького 12 июня.

Конкурсанток будут оценивать официальные лица, деятели искусства, представители СМИ, международные директора и спонсоры конкурса.