В Симферополе начались съемки фильма о революции в Луганске

Картину снимает режиссер Максим Бриус. Фото: администрация Симферополя.

В столице Крыма начались съемки художественный фильм о событиях в Луганске 2014-го года. Кинолента называется «Солнцепек» и является документальной.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, режиссером новой картины, основанной на реальных событиях, стал Максим Бриус. Он известен тем, что в основном занимался съемками сериалов для российского телевидения. Однако в прошлом году выпустил фильм «Зоя».

Картина основана на реальных событиях. Фото: администрация Симферополя.

Сегодня киноленту «Солнцепек» снимают около здания администрации Симферополя. Судя по опубликованным мэрией снимкам, вход в здание перегородили шинами и колючей проволокой, а также повесили плакат «Одесса, Луганск скорбит с тобой!».

Стоит напомнить, что 29 апреля 2014 года жители Луганска захватили здание областной госадминистрации, а уже 11 мая состоялся референдум, по результатам которого была провозглашена Луганская Народная Республика.

Картина основана на реальных событиях. Фото: администрация Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50