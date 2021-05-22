Винный парк на Южном берегу Крыма заложит коллекцию современного российского вина

Winepark открылся в тестовом режиме Фото: Анна КИРИЕНКО

Винный парк на территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA на Южном берегу Крыма соберет коллекцию современных российских вин. Многофункциональная платформа призвана стать площадкой для популяризации отечественного виноделия на внутреннем и внешнем рынках.

- Сегодня наш центр винного туризма Winepark открылся в тестовом режиме, а на полную мощность он заработает осенью этого года, - отметила генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Белла Геворгян. - Для нас важно, чтобы сервис в Крыму развивался, и к нашему детскому центру «Дримвуд» и японскому саду добавился винный парк, как еще один повод приехать на отдых в Крым.

Winepark занимает территорию в 19 гектаров, из которых 7,8 гектара - это молодой виноградник, который по своему географическому положению стал самым южным в Крыму. Здесь зреют два сорта винограда - Каберне-Совиньон и Мурведр. В следующем году они станут основой для новой марки крымских вин «Winepark» вместе с 9 сортами винограда, выращенного на 32 гектарах в селе Родное под Севастополем. Этот виноградник стал самым высоким по уровню расположения в Крыму.

Winepark занимает территорию в 19 гектаров Фото: Анна КИРИЕНКО

- Каждый винодел мечтает создать уникальное вино, но мы пока не говорим об этом, - подчеркнула руководитель проекта Winepark Евгения Константинова. - Вино - это отражение региональной культуры, людей, местности, земли. Оно не существует само по себе. И наша задача сделать так, чтобы Россия заняла достойное место на винной карте мира.

В рамках открытия Winepark прошел первый национальный конкурс вин, на который было представлено 800 образцов. В финал эксперты отобрали 80, из которых 10 стали победителями. Этот конкурс станет ежегодным.

Здесь зреют два сорта винограда - Каберне-Совиньон и Мурведр Фото: Анна КИРИЕНКО

- Мы хотим собрать банк вина из 37 тысяч бутылок, собранных со всего мира. Но основой станут вина России и Крыма, - заверила Константинова. - Под энотеку отведено 7 этажей нашей башни, а в дегустационный лист войдут 40 образцов, которые будут меняться.

Башня гравитационной винодельни Winepark поднимается на 54,5 метра в высоту и на 26 метров углубляется в землю. Там на 4 уровнях в современных итальянских железобетонных резервуарах зреет будущее вино, которое на финальный этап поместят в бочки из французского дуба. Новые винные технологии продолжает робот-сомелье, и это произведение технологической мысли отечественного производства. Он умеет подбирать вино по характеру и настроению, быть вежливым и внимательным к гостю.

Винный парк уникальный не только в России, но и в мире Фото: Анна КИРИЕНКО

- В целом, этот винный парк уникальный не только в России, но и в мире, - уверен министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Это не только бизнес - это философия и даже религия вина и виноделия. Безусловно, объект войдет в маршрут «Винных дорог» Крыма и станет одной из площадок #Ноябрьфеста, который, мы очень надеемся, в этом году состоится в День народного единства.

Потенциал Winepark оценивается в 100 тысяч гостей в год. Его дополнением станет сыроварня и фруктовый сад, изюминкой которого являются три оливковых дерева, привезенных из Израиля - два 800-летних и одно 1 300- летнего возраста

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50