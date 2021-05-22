В Крым прибыла крупная делегация из Германии

В плане делегации посетить город-герой Севастополь. Фото: Архив "КП"

В Крым 22 мая прибыла крупнейшая за последнее время делегация из Германии. Сегодня в республику прилетело 10 человек, еще 15 делегатов прибудут на полуостров до понедельника.

Как рассказал КП-Крым Юрий Гемпель, председатель комитета парламента РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям, первая часть группы уже поселилась в Ялте, где на протяжении нескольких дней будет проходить турнир по хоккею.

Дело в том, что в составе делегации, кроме политиков и общественников, насчитывается 18 игроков в хоккей. Они примут участие в ряде товарищеских матчей на территории Ялты. Против граждан ФРГ выступят команды из Казани, Челябинска и Крыма.

- В планах у нас еще и товарищеский матч по мини-футболу, который пройдет в Симферополе. Будут играть команда из Германии и сборная крымского парламента, - отметил Гемпель.

Помимо спортивных состязаний делегация из Германии посетит мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь "Красный», Ливадийский дворец-музей, город Севастополь и детский центр «Артек».

Все это состоится в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

- Гости из Германии уже успели оценить качество трассы «Таврида», наш новый терминал аэропорта Симферополя и южную столицу Крыма. Они сложили очень приятные впечатления, - подчеркнул Юрий Гемпель.

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