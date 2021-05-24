«Тракт водоподачи даст Восточному Крыму 190 тысяч кубометров воды»

Нитки водовода действительно повторяют маршрут Северо-Крымского канала/Кадр из видео на Ютуб.

Чуть меньше года весь Крым жил в режиме жесткого вододефицита. Из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014-м и небывалой засухи в прошлом году водохранилища полуострова настолько обмелели, что воду большинство крымчан получали только несколько часов в сутки. Впрочем, федеральные власти не сидели сложа руки – и в Крыму появились десятки скважин, насосные станции, водозаборы и новые водоводы. Сейчас ситуацию с водой удалось стабилизировать, но для окончательного решения проблемы нужны стратегические объекты.

Таким стал главный крымский тракт водоподачи, простирающийся с Центра на Восток полуострова – прямо вдоль печально многострадального Северо-Крымского канала. Накануне крымский блогер Игорь Корсаков в своем видео наглядно продемонстрировал масштаб будущей водной артерии полуострова. «Комсомольская правда-Крым» решила узнать подробности о новом водоводе у Юрия Матвеева – главного инженера компании АО «ОЭК», которая и строит глобальный водный объект.

Юрий Матвеев.

- Юрий Александрович, расскажите об общих характеристиках водовода: откуда и куда он будет нести вожделенную для крымчан воду и в каких объемах?

- Общая протяженность тракта водоподачи — 159 километров. Водовод имеет огромное значение для водоснабжения Крыма. Он начинается от трех водозаборов, которые находятся в центральной части Крыма. Две трубы, или нитки, как мы их называем, от этих водозаборов проходят через весь Крым до Феодосии и Керчи. Проектный объем подаваемой воды – 190 тысяч кубометров в сутки, из них 106 тысяч «кубов» предназначается Феодосии, остальной объем – пойдет потребителям Керчи. Если грубо сказать, то нитки водовода действительно повторяют маршрут Северо-Крымского канала.

- В данный момент подача воды уже налажена или строительство еще ведется? Блогеры в сети уже фиксируют работу водозабора…

- Действительно сейчас уже построена первая очередь объекта и сдана в эксплуатацию. Водозаборы работают, но пока что поставляют артезианскую воду из скважин не по трубам, а сбрасывают в Северо-Крымский канал – и дальше вода доходит до потребителей в Восточном Крыму. Надо сказать, что это вынужденная – экстренная мера. Как вы знаете, Северо-Крымский канал – открытый, а значит потери воды из-за испарений большой. Мы сможем решить эту проблему после прокладки труб.

- Вы говорили о первой очереди, значит есть еще и вторая?

- Да, все верно. Параллельно строится и вторая очередь объекта: трубопровод начинается от села Октябрьского – там находится насосная станция – и доходит до поселка городского типа Владиславовка в 47 километрах. Ну а далее по проекту водовод раздваивается – и вновь идет до Керчи и Феодосии.

Схема будущего водовода/Кадр из видео на Ютуб.

- Выходит, что надежность всего проекта в первую очередь зависит от трубопровода. Какие трубы и из какого материала вы используете для прокладки?

- Мы задействуем трубы из двух материалов – чугуна и пластмассы. В частности, чугунные трубы нам поставляет отечественный завод «Свободный сокол» в Липецке. Это трубы из высокопрочного чугуна, надежные. Их гарантийный срок – 50 лет без ремонта. В проекте мы задействуем трубы разных диаметров – от 200 до 1000 миллиметров. Трубы данного производителя ничем не уступают лучшим западным или китайским аналогам, поэтому, собственно, именно они используются в столь значимом проекта.

Чугунные трубы завода "Свободный сокол/Кадр из видео на Ютуб."

- Сколько стоит проект и когда нам ждать полноценного запуска водовода?

Проект финансируется по линии Федеральной целевой программы по развитию Республики Крым и Севастополя. Общий объем финансирования – более 20 млрд рублей. Ну а срок окончания строительство обеих очередей – 2023 год.

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