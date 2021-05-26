Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 мая: Выявлено еще 93 случаев заболевания

Количество случаев коронавируса в Крыму перевалило за 43 тысячи Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавиурса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 595 человек. Еще 171 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 43 тысячи 6 случаев COVID-19. Справились с болезнью 40 тысяч 73 человек. Умерли 1 тысяча 331 пациент.

Данные Минздрава РК по заболеваемости коронавирусом

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 93 новых случаев коронавируса. В том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания, 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 58 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 61 будет лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 103 пациента. Умерли 5. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 3386 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 26 мая зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 32 пациента, 3 умерли. .

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 14 тысяч 741 заболевший. В настоящий момент 13 тысяч 596 человек справились с болезнью, 674 умерли.

Под наблюдением находится 314 контактировавших с больными.

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