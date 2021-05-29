Как сэкономить во время отдыха и финансово подготовиться к поездке: советы экспертов

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Близится пора отпусков! Так что, самое время планировать, куда вы отправитесь в путешествие. Это, конечно, приятные хлопоты. И главное в этом деле – грамотно распределить бюджет, чтобы его хватило на весь период отдыха: включить расходы на проживание, питание, экскурсии и не забыть про сувениры. «Комсомолка» вместе с финансовыми экспертами разбиралась, как сэкономить во время отпуска и при покупке путевки.

1. Воспользуйтесь туристическим кэшбеком

На Мальдивы ехать дорого, а Турция закрыта. Так что, хорошей альтернативой этого сезона будет отдых в родной стране, которая тоже богата достопримечательностями и природными красотами. Тем более, путешествуя по России, можно здорово сэкономить на путевке. Государство возместит до 20% стоимости тура, купленного в любую точку России в период с 18 марта по 15 июня текущего года. Важное условие – оплатить путешествие нужно онлайн картой «Мир», а отдохнуть – до 30 июня включительно. Длительность отдыха – не менее трех дней и двух ночей. Компенсацию можно получить только за сертифицированные туры, речные круизы, а также места в пансионатах, санаториях и отелях. Так что, перед покупкой тура нужно учитывать все эти моменты.

Чтобы получить кэшбек за отдых, нужно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности, а затем выбрать понравившийся тур. Заполнив заявку на бронирование, нужно указать, что оплата пройдет картой «Мир» по программе кэшбэка. В течение пяти рабочих дней после оплаты должно прийти до 20% компенсации (в зависимости от стоимости путевки)

2. Расплачивайтесь кредитной картой с выгодой

Если вы немного не уложились в курортный бюджет, и средств осталось совсем мало, не бойтесь пользоваться кредитной картой как запасным кошельком. Зачастую банки предлагают выгодные условия ее использования и достаточно длинный беспроцентный период. Например, владельцы кредиток крымского банка РНКБ могут не платить проценты за потраченные деньги в течение 55-ти дней. За оформление карты и ее обслуживание платить не нужно. Если у вас еще нет кредитки, самое время ее завести. Для новых пользователей кредитной карты, оформивших ее до 31 июля банк запускает акцию – при оплате всех покупок в интернете будет возвращаться кэшбек в размере 2%. Для оформления кредитки нужно оставить онлайн-заявку на сайте банка, получить одобрение на ее оформление, а затем забрать готовую карту в офисе банка.

3. Экономьте и повышайте доход с программой лояльности

Если вы еще копите нужную сумму на отдых, хорошим подспорьем будет участие в программе лояльности от банка. Например, владельцы дебетовых и кредитных карт РНКБ могут на 3% снизить ставку по кредиту или же повысить ставку по депозиту на 1,35%. Участками программы лояльности владельцы карт становятся автоматически. Снижение процента по кредиту или повышение ставки по вкладу автоматически происходит у клиентов, которые расплачиваются картами на сумму от 5 тысяч рублей в месяц. Чем выше сумма покупок, тем больше процентный дисконт от банка. В итоге это выливается в несколько тысяч сэкономленных средств (в случае, если вы получили дисконт по кредиту). Во время отдыха это сможет покрыть непредвиденные расходы или просто будет приятным бонусом при покупке подарков родственникам.