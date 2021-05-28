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Общество28 мая 2021 9:20

Партия «Новые люди» рассказала, как крымским школьникам стать миллионерами

В офисе партии в Симферополе состоялась презентация экспертного клуба «Крым без окраин»
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Первое заседание экспертного клуба состоялось 26 мая.

Первое заседание экспертного клуба состоялось 26 мая.

Что такое урбанистика? Это модное слово довольно популярно среди столичной публики, а сегодня об этом заговорили и в Крыму. Наука, изучающая городские сообщества и системы, благодаря партии «Новые люди» нашла свое применение в экспертном клубе «Крым без окраин». Сторонники партии намерены создать сообщество активистов, объединить неравнодушных людей, которые ставят перед собой цель сформировать у крымчан и севастопольцев запрос на комфортную и безопасную городскую среду.

Первое заседание экспертного клуба состоялось 26 мая. Оно было посвящено теме молодежного предпринимательства. Главным поводом для обсуждения стало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в апреле 2021 года по заказу партии «Новые люди».

В ходе дискуссии эксперты предложили создать бизнес-инкубаторы для юных предпринимателей

В ходе дискуссии эксперты предложили создать бизнес-инкубаторы для юных предпринимателей

ЮНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

- Согласно исследованию, среди главных причин, по которым граждане России начинают всерьез думать о карьере предпринимателя, высокий доход, самореализация и независимость. По результатам опроса, 60% людей хотели бы иметь своё дело, а 62% родителей - чтобы предпринимателями стали их дети. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев создал образовательную программу на базе РЭУ им. Г. В. Плеханова. Там с первого курса студентов обучают создавать и вести бизнес-проекты, а также готовят наставников для клубов молодых предпринимателя в школах. Программа успешно работает в 12 регионах страны, её необходимо масштабировать, - считает лидер Крымского отделения партии “Новые люди” Анна Трофименко.

В ходе дискуссии эксперты предложили создать бизнес-инкубаторы для юных предпринимателей. Там будут помогать создавать и раскручивать стартапы, сдавать помещения по льготной ставке и давать консультации по ведению бизнеса.

Анна Трофименко сама имеет большой опыт по обучению школьников основам бизнеса. Шесть лет она вела образовательную программу проектного обучения студентов и школьников в РЭУ им. Плеханова на факультете Бизнеса «Капитаны». Она готова делится этим опытом с молодыми крымчанами. В планах лидера регионального отделения внедрить программу разработанную Алексеем Нечаевым в учебных заведениях Крыма и Севастополя.

«УЧИТЬ БИЗНЕСУ НУЖНО СО ШКОЛЫ»

Учить бизнесу нужно со школьной скамьи, считает доктор юридических наук, профессор Марина Гуренко-Вайцман.

Учить бизнесу нужно со школьной скамьи, считает доктор юридических наук, профессор Марина Гуренко-Вайцман

Учить бизнесу нужно со школьной скамьи, считает доктор юридических наук, профессор Марина Гуренко-Вайцман

- Образовательные программы для школьников и студентов, которые предложил лидер партии “Новые люди” Алексей Нечаев, были бы очень востребованы у нас в регионе. Крым находится на 62 месте по доле вовлеченных в малый и средний бизнес. Мы имеем значительный потенциал для развития предпринимательства, но этот ресурс остается незадействованным, - говорит профессор.

По ее словам, такие низкие показатели говорят о том, что для стимулирования роста предпринимательской активности на полуострове необходим комплексный подход, который поможет Крыму и Севастополю выйти вперед.

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