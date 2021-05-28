Николай Стариков: «Дополнительные 10 тысяч в месяц – это справедливо!»

Регулярные выплаты позволят остановить рост числа бедных, обеспечат россиянам уверенность в закрытии базовых потребностей и оживят экономику, уверен Николай Стариков.

Целый год, прожитый под знаком пандемии, лишил работы и доходов многих россиян, ударил по бизнесу, по экономике в целом. Сегодня в стране более 18 миллионов человек живут за чертой бедности, десятки миллионов едва сводят концы с концами – хватает только на еду, одежду и ЖКХ. Цены при этом растут, в Крыму этим летом пообещали поднять тарифы на газ и энергию. Как выживать? Эффективный способ поддержать людей предлагает партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: бедность людей в такой стране как Россия, - это нонсенс. Страна у нас не просто богатая, а очень богатая. У нас каждый год список долларовых миллиардеров растет опережающими весь остальной мир темпами! Вот только бедные в то же самое время становятся еще беднее. И этот разрыв становится все более пугающим.

Именно на то, чтобы если не ликвидировать совсем, то значительно сократить эту пропасть между богатыми и бедными, и нацелена инициатива, с которой на этой неделе выступила партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Она предлагает впервые в истории нашей страны ввести в стране специальную выплату: Справедливый базовый доход (СБД). О том, что это такое и как выплата поможет борьбе с бедностью, рассказал на пресс-конференции в Симферополе член Центрального совета партии, хорошо известный в Крыму писатель и публицист Николай СТАРИКОВ.

По его словам, речь идет о постоянных ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей (что примерно равно МРОТ), которые на первом этапе надо направить на поддержку семей с несовершеннолетними детьми. Затем программа будет распространена и на все остальные категории населения. Регулярные выплаты позволят остановить рост числа бедных, обеспечат россиянам уверенность в закрытии базовых потребностей, оживят экономику за счет роста платежеспособного спроса населения.

Последнее – особенно важно. Сегодня у людей просто нет денег, чтобы покупать товары. А вот если им выдать дополнительные 10 тысяч рублей в месяц, они ведь не повезут их в офшоры, как это делают олигархи и прочие обеспеченные владельцы заграничных счетов. По расчетам авторов программы СБД, как минимум, до 90% всех выплат тут же вернутся в отечественную экономику, потому что люди потратят их на еду, на оплату услуг ЖКХ, на погашение долгов. Подумайте сами, сколько миллионов россиян сегодня тонут в кабальных кредитах, ипотеках и т.д.

- Эта наша инициатива не решит одномоментно всех проблем россиян, но это во многом облегчит им жизнь. Даст уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что вам и вашим детям в любом случае будет, что завтра есть. Что вам не придется, как сегодня, бежать в микрокредитные организации, которые грабят население, пользуясь ситуацией. СБД – это возможность обеспечить необходимый минимум для человека, – поясняет Николай СТАРИКОВ.

Он также рассказал, что первую критику инициативы по выплате СБД партия уже получила. Аргументы ожидаемые – если людям выдать деньги, они тут же их «пропьют».

- По-моему, это чистая глупость! По этой же причине давайте не платить людям никаких социальных пособий. Наверное, и заработную плату не надо выдавать, а то люди потратят ее черт знает на что. Критики нашей инициативы сразу доходят до абсурда. Мы же свой народ уважаем и считаем, что люди потратят деньги на самое насущное. Им сегодня не хватает средств, чтобы детей прокормить. Потому что в реальности бедных у нас в стране, конечно же, не 18 миллионов, а гораздо больше, – уверен Николай СТАРИКОВ.

Как отметила в ходе пресс-конференции секретарь Бюро Совета Крымского регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Виктория БИЛАН, для полуострова, где местное население имеет сравнительно невысокие доходы, инициатива по введению СБД особенно актуальна.

Уже летом партия внесет законопроект о СБД в Госдуму, рассказала Виктория Билан.

- Как верно отмечает лидер нашей партии Сергей Миронов, пока в России в борьбе с бедностью побеждает бедность. В Крыму это особенно чувствуется в тех районах, которые не связаны с туристической деятельностью. Мы все с вами видим, как у нас в Крыму растут цены. Растут не по дням, а по часам. И наша ситуация критичней, чем во многих других регионах России. Пенсионеры у нас до сих пор получают пенсии по 10-11 тысяч рублей. Как прожить на эти деньги? Ответ – никак. Базовый доход дал бы возможность многим крымчанам элементарно прокормить себя и семью, – констатирует Виктория Билан.

Она подчеркнула, что уже летом этого года законодательная инициатива СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ по введению в стране СБД будет внесена на рассмотрение Государственной Думы.

-Наша партия внесет этот законопроект в Государственную Думу этим летом. Но принимать его будет уже новый состав Госдумы, – отметила Виктория БИЛАН. – Поэтому подумайте, за кого вам голосовать на будущих выборах! Если вы сделаете правильный выбор, выплаты по 10 тысяч рублей в месяц могут начаться уже с 1 января 2022 года. Сначала самым нуждающимся – семьям с детьми. А потом и каждому россиянину, каждому крымчанину.