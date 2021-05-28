Крупнейший крымский банк запустил пилотный проект по ипотечному кредитованию индивидуального жилищного строительства

РНКБ стал первым банком в Крыму, который готов финансировать жилищное строительство комплексной или индивидуальной застройки Фото: Архив "КП"

В рамках действующих ипотечных программ крупнейший крымский банк РНКБ запускает пилотный проект по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Так, самый первый кредит на сумму 3 миллиона на земельный участок со строительством дома по типовому проекту застройщика в поселке Перевальное Симферопольского района.

Также, по данным банка, в рамках пилотного проекта были успешно одобрены первые несколько десятков заявок на ипотечный кредит для ИЖС.

В РНКБ продолжается разработка отдельной ипотечной программы индивидуального жилищного строительства по типовым проектам. Кроме того, активно ведется аккредитация застройщиков жилища, автоматизация процесса оформления и выдачи таких кредитов.

- РНКБ стал первым банком в Крыму, который готов финансировать жилищное строительство комплексной или индивидуальной застройки, - говорит председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Это очень перспективное направление для рынка недвижимости в целом, и крымского рынка в частности. Пилотный проект необходим для разработки механизмов комплексного подхода к новому формату ипотечного кредитования в регионе.

В банке отметили, что итоги пилотной программы РНКБ планирует провести осенью этого года, а после кредитование индивидуального жилищного строительства будет осуществляться как стандартная ипотечная программа.

КСТАТИ

В марте на полуострове открылся «Ключевой центр» от крупнейшего крымского банка РНКБ. В нем можно оформить ипотеку или взять кредит на покупку машины. Для этого в новом центре есть все необходимые условия. Если клиент захочет купить жилье по ипотечным программам, он может рассчитывать свои силы по ежемесячному платежу или выбрать любую недвижимость для приобретения, а также заключить сделку купли-продажи. Современная интерактивная карта в «Ключевом центре» поможет клиенту увидеть большинство строящихся объектов на полуострове и даже посмотреть онлайн -трансляцию прямо со строек.

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