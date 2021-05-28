Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 мая: плюс 92 заболевших за сутки

Ковид в Крыму снова набирает обороты. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 159 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1585.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 43191 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 40319.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 92 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 67 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4435 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 109 человек, выздоровевших за весь период – 40 319 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 14 человек выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента. Привились от коронавируса 63 766 человек. Из них 51 686 горожан прошли вакцинацию повторно. Случаев осложнений после прививки не зарегистрировано.

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