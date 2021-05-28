Вход в Нарнию: На совещании с главой Крыма из «шкафа» вышел человек

Шкафом оказалась обычная дверь в соседнюю комнату. Фото: кадр из видео.

Во время онлайн совещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым произошел очередной забавный случай: во время доклада министра транспорта республики Евгения Исакова, из шкафа в кабинете неожиданно появился человек. У пользователей социальных сетей и телезрителей, которые смотрели доклад в прямом эфире, случившееся вызвало ажиотаж.

Крымчане в комментариях к видео терялись в догадках: откуда в шкафу министра взялся человек, а главное, что он там делал?

Кто-то даже предположил, что в шкафу находится вход в Нарнию из книг Клайва Льюиса или проход в тайную комнату из второй части «Гарри Поттера». Другим гость из шкафа напомнил сотрудника спецслужб.

Однако в Министерстве транспорта все объяснили куда прозаичнее. На самом деле шкафом оказалась дверь в соседний кабинет. Подобные двери есть во многих кабинетах чиновников не только в Крыму, но и по всей стране. Однако для чего они были созданы еще при советской власти – неизвестно.

Следует напомнить, что совещания в прямом эфире под руководством Сергея Аксенова и крымских министров уже не раз становились поводом для скандалов. В марте министр культуры РК Арина Новосельская неожиданно включилась в эфир и выругалась с использованием нецензурной лексики. В декабре 2020-го года в прямой эфир попали нецензурные выражения начальника инспекции по труду республики Игоря Зворского.

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