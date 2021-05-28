Win mobile помогает пешеходам на крымских дорогах

Переход в Симферополе на пересечении улиц Севастопольской и Козлова.

На 30 симферопольских улицах напротив пешеходных переходов на асфальте появились необычные предупреждающие знаки. Это не детская шалость и не проделки новых «бэнкси» - таким нестандартным способом образом крымский мобильный оператор Win mobile реализует социальную акции «Осторожно: дорога!», призванной снизить количество ДТП с участием пешеходов на крымских дорогах.

Акция «Осторожно: дорога!» стартовала ещё в конце прошлого года. Тогда на нескольких улицах Симферополя на асфальт напротив пешеходных переходов были нанесены надписи «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» и «Посмотри на дорогу». Оригинальный подход к безопасности пешеходов оказался достаточно действенным, и в мае 2021 года Win mobile вновь решил напомнить крымчанам: «Жизнь бесценна, и она у нас одна!». Почему местный мобильный оператор озадачился безопасностью пешеходов? По сути, это достойное уважения проявление социальной ответственности компании. Ведь сегодня, в эпоху мобильного интернета каждый второй пешеход – пользователь мобильного интернета. По дороге домой, в школу, на работу мы почти всегда «онлайн». Но, погрузившись в ленту соцсетей и мессенджеры, пешеходы зачастую забывают об опасности. Не слышат гудок автомобиля, несущегося на красный свет. Не замечают, как дорога угрожает жизни ребенка. И слишком часто ценой такой невнимательности становится чья-то жизнь!

Насколько актуальна эта проблема, можно судить по недавнему профилактическому рейду, проведенному на улицах Симферополя столичной Госавтоинспекцией. Тогда за нарушение ПДД к административной ответственности было привлечено 155 участников дорожного движения. Из них только 44 были водителями автотранспорта, а остальные – 111 нарушителей передвигались пешком. Специалисты Win mobile, организуя акцию «Осторожно: дорога!» выбрали отличный способ привлечь внимание пешеходов: яркие надписи и броские фразы приковывают внимание, заставляют задуматься о собственной безопасности. Ведь страшных последствий ДТП действительно можно избежать. Достаточно просто держать ребенка за руку. Смотреть на дорогу, а не в смартфон. Вытаскивать наушники на пешеходном переходе. Беречь себя и своих близких. Ведь жизнь, в отличие от смартфона – бесценна!