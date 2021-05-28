«Скоро увидимся»: Наталья Поклонская отказалась от участия в выборах в Госдуму

Поклонская еще остается депутатом ГД. Фото: Наталья Поклонская/FB

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Как сообщила сама экс-прокурор республики, такое решение она приняла в связи с переходом на новую работу, о которой она обещала сообщить позже.

Напомним, что праймериз «ЕР» проходят в Крыму с 24 по 30 мая. По их итогам партия отберет кандидатов в Госдуму от республики. Среди прочих в гонке уже участвуют действующие депутаты Константин Бахарев и Михаил Шеремет, депутат госсовета Республики Крым Алексей Черняк и вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. Начало списка осталось за главой Крыма Сергеем Аксёновым.

- Я не исчезаю, не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму, - отметила Поклонская в своем видеообращении.

По словам депутата, она и дальше будет рассматривать обращения граждан, и помогать им решать накопившиеся проблемы.

- Очень надеюсь на вашу поддержку и добрые пожелания, - заключила она.

Стоит отметить, что пока Наталья Поклонская остается депутатом Госдумы от Крыма. На этот пост она была избрана осенью 2016 года.

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