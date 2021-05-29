Win mobile стал партнёром первенства ЮФО по гребле

Ведущий крымский мобильный оператор Win mobile, традиционно поддерживающий проекты в сфере молодежной политики, спорта, культуры и образования в Крыму.

Крымский мобильный оператор Win mobile выступает партнёром Первенства Южного федерального округа по гребле на байдарках и каноэ. Для участия в чемпионате в Крым впервые после многолетнего перерыва приехали около 100 спортсменов из разных городов России.

К возрождению традиции проведения масштабных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Крыму энтузиасты развития гребного спорта шли многие годы. А ведь когда-то байдарки и каноэ были привычной частью крымского пейзажа, а спортсмены Крыма и Севастополя завоевывали высшие места на чемпионатах Европы и мира в гребных дисциплинах. На широких водных просторах Крыма готовились к соревнованиям призеры Олимпийских игр и члены сборной команды России по гребле.

Спустя десятки лет гребной спорт вновь становится визитной карточкой Крыма. Спортсмены из Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и Севастополя принимают участие в Открытом первенстве ЮФО по гребле на байдарках и каноэ, стартовавшем 27 мая на Михайловском озере в городе Саки. К счастью, значение проведение этого соревнования понимают не только профессионалы спорта, но и местные компании, заинтересованные в реализации социально-значимых программ на территории полуострова.

Именно поэтому одним из партнёров первенства стал ведущий крымский мобильный оператор Win mobile, традиционно поддерживающий проекты в сфере молодежной политики, спорта, культуры и образования в Крыму. Соревнования на Михайловском озере продлятся до 30 мая, в этот день будут подведены финальные итоги, вручены призы победителям и подарки от партнёров первенства. Пожелаем же участникам соревнований чистой воды и удачи на маршруте, а организаторам – новых чемпионатов и новых перспективных чемпионов!