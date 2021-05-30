Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 мая: плюс 98 новых случаев

Количество заболевших в сутки держится в пределах сотни.

В Крыму амбулаторное лечение от covid-19 проходят 263 человека, стационарное (covid и пневмония) – 1523

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 43385 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 40448, сообщает Минздрав Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 98 человек, из них у двух не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 4971 человек. За минувший день выздоровели 39 человек, а с начала пандемии — 40,4 тысяч человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 29 мая зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19, 14 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 88 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 848 человек. В настоящий момент выздоровели 13 653 человека, 680 умерло.

Под наблюдением находится 268 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

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