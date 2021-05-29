Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 мая: плюс 96 заболевших за сутки

На утро 29 мая в Крыму зафиксировали 96 случаев коронавируса Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение проходят 215 человек, стационарное с диагнозом covid и пневмония - 1525.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 43287 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 40409.

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Данные Минздрава РК

На утро 29 мая в Крыму зафиксировали 96 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, двое человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил Аксенов.

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В городе-герое за минувшие сутки подтверждено 34 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 14 человек выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента. Привились от коронавируса 63 766 человек. Из них 51 686 горожан прошли вакцинацию повторно. Случаев осложнений после прививки не зарегистрировано.

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