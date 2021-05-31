Читай, Крым: С каждым годом на полуострове открывается все больше современных книжных магазинов

В Крым федеральная книжная сеть «Читай-город» пришла в 2017 году

По данным книжной сети «Читай-город», в мае крымчане активно интересовались историей – читали роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», новую часть цикла «История Российского государства» Бориса Акунина «Лекарство для империи».

В год 60-летия первого полета в космос пользуется спросом новинка «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе». Еще одна из самых главных тем в этом году честно описывается в книге «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых». Не забывали и про заботу о себе - задуматься о своем здоровье помогла новинка от врача-эндокринолога Кати Янг «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней».

В мае в Севастополе открылся еще один магазин сети

КСТАТИ

В Крым федеральная книжная сеть «Читай-город» пришла в 2017 году и сейчас насчитывает 6 магазинов, которые успешно работают в Ялте, Симферополе и Севастополе.

В мае в Севастополе открылся еще один магазин сети - новая точка притяжения книголюбов. В новом магазине ждут сотни новинок и признанных бестселлеров, разделы детской и научно-популярной литературы. «Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты – беспроигрышный вариант презента тем, кто важен.

В новом магазине ждут сотни новинок и признанных бестселлеров

Для тех, кто предпочитает online-покупки, новый «Читай-город» станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. А если вы любите знакомиться с книгами лично - магазин находится по адресу: Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, ТРЦ «Апельсин», 2 этаж.