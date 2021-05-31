Крупнейший крымский банк предоставил банковские гарантии компании-подрядчику на строительство очистных сооружений на полуострове

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Крупнейший крымский банк РНКБ заключил соглашение о предоставлении банковских гарантий с Обществом с ограниченной ответственностью «РСК-ЮГ» на сумму 708 миллионов рублей. Эти средства пойдут на выполнение государственных контрактов. В частности, на строительство очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения в Крыму. Банковские гарантии предоставлены до 2025 года.

Как сообщили в банке, ООО «РСК-Юг» сейчас строит канализационные очистные станции на берегу Черного моря. Новые сооружения появятся в Евпатории, Судаке, а также в пгт Кацивели, Санаторном, Малореченском, Приморском, Партените, Отрадном, Гурзуфе и Коктебеле. Общая сумма контрактов на выполнение работ - 22,4 миллиарда рублей.

Кстати, проект строительства канализационно-очистных сооружений в Коктебеле вошел в Федеральную целевую программу развития Крыма, и к его реализации приступили в 2020 году. За 1,4 миллиарда рублей к маю 2023 года поселок должен получить центральную канализацию с системой насосных станций и очистные за пределами населенного пункта в Армутлукской долине.

- Одним из приоритетов работы банка является поддержка государственных инициатив, благодаря которым на территории Крыма реализуются социально значимые проекты, - говорит вице-президент-директор департамента корпоративного кредитования РНКБ Сергей Билецкий. - Мы рассчитываем, что выданные банковские гарантии обеспечат своевременное выполнение работ, поскольку данные проекты имеют огромное значение для развития инфраструктуры полуострова.

СПРАВКА «КП»

Компания ООО «РСК-ЮГ» с 2019 года входит в группу компаний «Трансстройинвест». Сейчас компания выполняет строительно-монтажные работы в Крыму и работает в сфере строительства и реконструкции автодорог. Также «РСК-ЮГ» занимается реконструкцией дорожных и авиационных покрытий, мостов, технологических трубопроводов, служебно- технических и других транспортных зданий. В их числе – торговые центры, жилые комплексы, административные и общественные здания, а также складские и производственные помещения.