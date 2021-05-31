Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 мая: плюс 97 новых случаев

За весь период пандемии количество выздоровевших составляет 40 464 человека Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 320 человек, а на стационарном с диагнозом ковид и пневмония - 1536.

С начала пандемии на полуострове выявили всего 43482 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 40464.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 97 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 5 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 76 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, - отметил Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3297 человек.

За весь период пандемии количество выздоровевших составляет 40 464 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за последние сутки коронавирус нашли у 37 человек. На утро 31 мая сделали прививку от коронавируса 64 711 человек. Второй этап вакцинации прошли 52 222 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

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