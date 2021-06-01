Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 июня: плюс 96 новых случаев

Вирус меняется также, как и информация о нем. Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В Крыму амбулаторное лечение от COVID-19 проходят 285 человек, стационарное (Covid и пневмония) – 1 578.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 43 578 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 40 570, сообщает Минздрав Крыма.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма.

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 96 человек, 7 человек переносят инфекцию бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в лабораториях Крыма тест на ковид прошли 2 333 человека. За минувший день выздоровели 106 человек, а с начала пандемии – 40 570 человек.

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