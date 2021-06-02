Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 июня: Выявлено еще 99 случаев заболевания

Показатели распространения коронавируса остаются стабильными с начала мая Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 576 человек. Еще 247 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 43 тысячи 677 случаев COVID-19. Справились с болезнью 40 тысяч 687 человек. Умерли 1 тысяча 364 пациента.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

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В Крыму за сутки подтверждено 99 новых случаев коронавируса. В том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания, 68 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализирован 41 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 61 будет лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 117 пациентов. Умерли 6. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 4543 человек.

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Данные уточняются.

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