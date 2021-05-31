«Комсомолка» подвела итоги детского фотоконкурса на молочную тему «На лугу пасутся Ко..»

Победители получат грамоты от КП-Крым и подарки от спонсоров.

«Комсомольская правда-Крым» подвела итоги детского конкурса рисунков «На лугу пасутся Ко…», приуроченного к 1 июня — Международному дню защиты детей и Дню молока.

Напомним, младшеклассники должны были сделать рисунок, посвященный пользе молока для здоровья, а также написать небольшой текст о том, какой у них самый любимый молочный продукт и почему. В нашем конкурсе приняли участие 35 замечательных работ учеников 1-4 класса.

Далее с 21 по 30 мая читатели КП-Крым могли голосовать за понравившуюся работу. Всего свои голоса за участников отдали более 6,6 тысяч человек!

Итак, победительницей в открытом голосовании стала Анна Соколянская – ученица 2-Б класса евпаторийской «Гимназия № 8».

Работа Анны Соколянской

- Я люблю молочные продукты и кушаю их каждый день, ведь они дают мне силу и здоровье. Самый любимый напиток - это козье молоко. Его вкус напоминает мне мороженое!! А вот пользы от него гораздо больше. Я очень рада своей победе! И благодарна семье, одноклассникам, учителям, знакомым и незнакомым людям кто голосовал за мой рисунок! Всем огромное спасибо! - поделилась впечатлениями Анна.

По условиям конкурса, двух других призеров определяли наши партнеры – Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» и торговая марка «Крымская коровка».

Итак, «Крымская коровка» определила своего призера – им стала ученица 3-В класса «Нижнегорской школы-лицея №1» Мария Ольховская.

Работа Марии Ольховской

- Нам очень понравился рисунок Марии – он очень яркий и информативный. Маша наглядно показала, какие полезные микроэлементы содержат молочные продукты. К тому же коровка очень похожа на наш логотип, - объяснили свой выбор в «Крымской коровке».

Вторым призером ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» выбрало работу Кирилла (к сожалению, больше никаких контактов не было указано).

Работа Кирилла

- Рисунок Кирилла очень логичный – он сумел построить правильную взаимосвязь: корова дает молоко, которое отправляется на завод, а уже оттуда на стол крымчан поступает натуральная молочная продукция. Сам рисунок тоже получился аккуратный и красивый, - рассказали в ООО «ДК «Мегатрейд-Юг».

ВНИМАНИЕ! Редакция КП-Крым отправила письмо на указанную электронную почту к работе Кирилла, но пока не получила обратную связь. Просьба родителей ответить на письмо или связаться с нами в соцсетях, на сайте или по телефону редакции. Если до пятницы, 4 мая, призер не выйдет на связь, партнеры выберут нового победителя.

Благодарим всех участников фотоконкурса и поздравляем победителей!

О дате и времени церемонии награждения «Комсомолка» сообщит дополнительно. Участвуйте и побеждайте вместе с нами!

ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»

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Наши дети заслуживают только натуральные, самые качественные продукты, которые будут укреплять здоровье ребят, а не вредить ему. Немногие молочные предприятия в Крыму могут похвастаться безупречной репутацией своей продукции. Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» один из таких производителей, снискавших всенародную любовь крымчан.

Наша молочная продукция:

Молоко 2,5% жира

Молоко топленое

Молоко Козье

Ряженка 2,5% жира

Простокваша 2,5% жира

Простокваша 1%, 0% жира

Творог кисломолочный

Творожный десерт

Масса творожная сладкая нежирная с изюмом, курагой, ванилином

Сырки глазированные, 15% жира, с ванилином, какао и плодово-ягодным наполнителем

Напиток кисломолочный 2,5% жира с плодово-ягодным наполнителем

Сметана 20%, 15% жира

Сыр мягкий

Сыр мягкий (из козьего молока)

Масло сладкосливочное крестьянское 72,5% жира

Масло сладкосливочное с какао «шоколадное» 62,0% жира

Продукты ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» сделаны только из натурального крымского молока. При производстве всего ассортимента на заводе не используются консерванты, стабилизаторы, ультрапастеризация, кипячение – все то, что убивает вкус и полезные микроорганизмы. У продукции ООО "ДК "Мегатрейд-Юг" непродолжительный период хранения, а это и главный показатель того, что она качественная и настоящая.

Контактные данные

Адрес: Саки, Евпаторийское шоссе, 49

Телефон +7 (978) 823-59-49

Email: torgsmz1999@mail.ru

ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Торговая марка «Крымская коровка»

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Торговая марка «Крымская Коровка» взяла лучшее у крымского полуострова и создала потрясающий сыр. Мы производим нашу продукцию, используя крымские ингредиенты, популярные на территории Крыма, так у нас есть сыры с крымскими травами (чабрецом и лимонником), сыр с настоящим сладким ялтинским луком, сыр «Крымские Сливки» и многие другие.

ТМ «Крымская Коровка» предлагает покупателям много уникальных видов плавленого сыра самого высокого качества, полутвердые и свежие сыры в большом ассортименте, а также очень вкусное сливочное масло, изготовленное на 100 % из сливок.

Продукция ТМ «Крымской Коровки» будет наполнять крымским настроением любое приготовление блюдо на вашем столе.

Наш сайт: https://crimeacow.com