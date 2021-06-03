Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 июня: плюс 101 заболевший за сутки

С начала пандемии в республике выявили 43778 человека с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 223 человека, в стационарах лечатся 1620 человек с ковидом и пневмонией.

По данным Министерства здравоохранения РК, с начала пандемии в республике выявили 43778 человека с коронавирусом, выписали с выздоровлением 40777 человек (90 - за последние сутки). Скончались от коронавируса с начала пандемии 1369 человек, из них 5 – за последние сутки.

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В Крыму за 2 июня зарегистрировали 101 случай коронавируса, 13 человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 67 самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов. 34 человека ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3588 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 3 июня в Севастополе зафиксировали 25 новых случаев коронавируса, 24 человека выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города. При этом один человек в возрасте 75-ти лет скончался.

С начала пандемии в Севастополе зафиксировали 15 014 человек с коронавирусом. Уже выздоровели 13 745 человек, 687 умерли.

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