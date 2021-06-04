Программа мероприятий на День Симферополя 2021: Выставки и спортивные мероприятия

Основные мероприятия пройдут 5 июня Фото: Архив "КП"

С 4 по 6 июня Симферополь отметит 237-летие. В честь праздника власти города готовят множество развлечений и мероприятий в парках, музеях и музучилищах. Основные события пройдут 5 июня, в субботу. Куда сходить и что посмотреть в грядущие выходные, читайте в афише «Комсомолки».

МУЗЫКА

Любители послушать музыку могут насладиться концертной программой «Симферопольский джаз» от оркестра Центра эстрадного искусства в парке имени Гагарина и в Екатерининском саду. Кроме того, классический концерт творческих коллективов пройдет в ботаническом саду КФУ им. Вернадского. Кроме того, в Симферопольском музыкальном училище пройдет концерт «Звуки моего города» от учащихся городской детской музыкальной школы №2 имени Караманова.

ВЫСТАВКИ

В Семинарском сквере и сквере имени Тренева можно будет посмотреть выставку работ учащихся и педагогов детских художественных школ. Эта же экспозиция будет экспонироваться в зале Союза художников России. В Музее истории Симферополя можно посмотреть фотовыставку «Симферополь. Улицы рассказывают».

СПОРТ

Любители активных мероприятий могут принять участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на пересечении улиц Пушкина и Горького. Также в центре Симферополя можно будет понаблюдать за выступлениями воспитанников спортивных секций дзюдо и самбо, карате-до, а аткже за открытыми турнирами по уличному баскетболу и минифутболу. Кроме того, под открытым небом пройдет сеанс одновременной игры в шашки и шахматы, мастер-классы по настольному теннису и квест по спортивному ориентированию.

В сквере у Дворца культуры профсоюзов пройдет еще одно интересное спортивное мероприятие - фестиваль экстремальных видов спорта Extreme simfest. Там же можно будет увидеть показательные выступления по брэйк-дансу и мастер-классы по жимрестлингу.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Юные горожане тоже найдут, чем заняться в праздничные выходные. В Детском парке пройдут творческие мастер-классы, соревнования по авиамодельному спорту и выступления детского духового оркестра. Также в парке пройдут соревнования на самокатах, розыгрыш призов и подарков, гонки на гироскутерах.

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