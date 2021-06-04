Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 июня: 105 заболевший за сутки

Коронавирус не отступает в преддверии высокого турсезона. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 259 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1611.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 43883 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 40845.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За 3 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 13 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4900 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, выздоровевших за весь период – 40 845 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 13 человек выписаны с выздоровлением, двое скончались. На утро 4 июня в Севастополе привились от коронавируса 66 848 человек. Из них 53 308 вакцинировались вторично. Случаев осложнений после прививок не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заразились 15 036 человек. Выздоровели 13 758. Умерли 689 пациентов.

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