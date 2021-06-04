Крым занял 11-е место в национальном рейтинге инвестклимата регионов РФ

Вместе с Крымом на 11-й строчке рейтинга оказались Калининградская и Липецкая области Фото: Архив "КП"

Республика Крыма заняла одиннадцатое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года. Результаты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

Ежегодно рейтинг инвестпривлекательности регионов готовит Агентство стратегических инициатив. Оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Вместе с Крымом на 11-й строчке рейтинга оказались Калининградская и Липецкая области, а также Республика Адыгея. Лидирующую позицию заняла Москва. Кроме того, в тройке лидеров оказалась Республика Татарстан и Тюменская область.

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что крымскому бизнесу пришлось нелегко в 2020 году из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, но совместными усилиями удалось преодолеть трудности.

- Думаю, что те программы, которые реализуются в Крыму при поддержке правительства Российской Федерации, ФЦП - дало огромный толчок к развитию. Было принято большое количество законодательных изменений на федеральном уровне. Поручения нашего президента тоже облегчили работу. И конечно, здесь есть большая заслуга крымской команды, работающей с бизнесом. Крымскому бизнес-сообществу говорю большое спасибо за внимание. Крым получил огромную поддержку и в пандемию. Это наша общая победа, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, еще предстоит достаточно большая работа:

- Я никогда не идеализирую ситуацию, считаю, что проблем еще достаточно много. Теперь будем бороться за первые места рейтинга, - заключил Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50