Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 июня: 109 заболевший за сутки

Медики полуострова делают все, чтобы остановить распространение ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным Министерства здравоохранения Республики Крым в регионе на сегодняшний день амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 264 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 1623.

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за все время пандемии выявлено 43992 положительных на ковид. Медикам удалось вернуть здоровье - 40940 заболевшим.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в РК выявлено 109 новых случаев заболевания коронавирусом, причем у 11 заболевших опасная хворь протекает бессимптомно.

Из всех заболевших 75 сами обратились в учреждения здравоохранения, 32 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Из-за границы на полуостров приехало 2 заболевших COVID-19.

Всего же за сутки специалисты обследовали на коронавирус 4222 гостей мужчин и женщин. Выздоровело 95 заболевших, 6 не удалось спасти.

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Информация уточняется.

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