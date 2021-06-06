Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 июня: 112 заболевших за сутки

В Крыму проходит вакцинация от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным Министерства здравоохранения Республики Крым в регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 289 человек, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1656 мужчин и женщин.

Специалисты регионального Роспотребнадзора за все время пандемии выявили 44104 положительных на коронавирусную инфекцию. Выписано с выздоровлением – 40991, не удалось спасти 1386 заболевших опасной хворью.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Статистика ковида в Крыму. Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым

За минувшие сутки в городах и селах РК медики зафиксировали 112 новых случаев заболевания коронавирусом. В 6 случаях ковид проходил бессимптомно.

80 заболевших, почуяв неладное, сами пришли в учреждения здравоохранения, 29 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая привезли из-за границы.

Всего за минувшие 24 часа в регионе на новую коронавирусную инфекцию специалисты обследовали 4381 мужчин и женщин.

За сутки выписали домой из ковидных отделений 62 человека, не удалось спасти жизни 3 заболевшим.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, на 6 июня зафиксировано 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Врачи вылечили и выписали из больниц домой 26 мужчин и женщин. Умерли два 83-летних человека.

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