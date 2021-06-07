Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 июня: 112 заболевших за сутки

За сутки количество выздоровевших составило 5 человек. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении по коронавирусу находятся 353 человека, стационарное проходят - 1683.

С начала пандемии на полуострове всего выявлено 44212 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 40996.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Данные Минздрава РК

За минувшие сутки в городах республики зарегистрировали 108 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 91 человек обратился за медицинской помощью, а 17 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2718 человек, - отметил он.

За сутки количество выздоровевших составило 5 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое, по состоянию на 7 июня, зарегистрировали 24 новых случая заболевания COVID-19. Двое человек выписали с выздоровлением. Один умер в возрасте 83 года.

- Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 111 человек. В настоящий момент выздоровели 13 793 человека, 694 умерли, - добавили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50