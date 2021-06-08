Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 июня: Еще 107 новых случаев

На 8 июня выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом в Крыму. Фото: Александра Тимощенко

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение от коронавируса проходят 361 человек, стационарное – 1712.

С начала периода наблюдений Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым выявлено 44 319 зараженных Covid-19. Выписаны с выздоровлением – 41 066. Такие данные приводит Минздрав РК.

Данные Министерства здравоохранения Крыма.

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За истекшие сутки в Крыму выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 41 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 28 – контактировали с зараженными.

Лаборатории провели исследование 665 проб на новую коронавирусную инфекцию. Выписаны с выздоровлением 70 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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На 8 июня зарегистрировали 27 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 35 человек, умерли 2 пациента в возрасте 78 лет и 81 год. Под наблюдением находится 297 контактных с инфицированными.

С начала периода наблюдений в Севастополе выявили 15 138 больных коронавирусом, выздоровели 13 828 человека, 696 скончались.

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