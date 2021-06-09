«Крыммедстрах»: Лечение в отпуске по полису ОМС

Берите с собой полис ОМС! В отпуске он может понадобиться для получения бесплатной медицинской помощи, в том числе при зубной боли, ушибах, отравлениях, при обострении аллергии или при заболевании COVID-19. Фото: "КП" Архив

Начался сезон отпусков. Кто-то собрался путешествовать, другие планируют поездки на дачные участки, а третьи решают в отпуске заняться собственным здоровьем. Но всем, без сомнения, пригодится полис ОМС. О том, как обслуживаться по полису ОМС в отпуске, с нами поделилась генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова.

- Елена Александровна, на какое лечение по полису ОМС можно рассчитывать, находясь в отпуске?

- И в Крыму, и в любом другом регионе, куда человек решит поехать в отпуск, по полису ОМС ему должна быть оказана бесплатная медицинская помощь. Самые распространенные на отдыхе проблемы - зубная боль, ушибы, отравления, аллергия или обострение хронических заболеваний, которые входят в программу ОМС, могут быть решены по полису ОМС. Стоит отдельно упомянуть о том, что выезжать в другой регион можно спокойно и беременным женщинам. В базовую программу ОМС входит программа ведения беременности, роды, послеродовый период.

- Если человека в отпуске настигнет коронавирус, сможет ли он получить необходимое лечение?

- Медицинская помощь при коронавирусной инфекции оказывается в экстренной и неотложной формах. При наличии полиса ОМС и показаний для госпитализации пациент будет помещен в стационар. Все необходимые исследования, включая компьютерную томографию (КТ), ему также будут проведены бесплатно за счет средств ОМС.

- Можно ли сделать прививку от коронавирусной инфекции в другом городе?

- Да, можно. Понадобятся только документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Но есть особенность: вакцинация проводится в два этапа с интервалом в 21 день. На введение второго компонента, как правило, записывают сразу же после получения первого. Поэтому проводить оба этапа удобнее в одном населенном пункте. Но если это по каким-либо причинам не получится сделать в одном месте, то обязательно у вас должен быть сертификат о вакцинации против коронавируса, в котором проставляются отметки о получении препарата на каждом из этапов.

- А как узнать, можно ли обратиться в ту или иную больницу по полису ОМС? А если больница не государственная?

- Работать в системе ОМС могут не только государственные, но и медицинские организации частной формы собственности. Как правило, все городские и районные больницы работают в системе ОМС и окажут вам помощь по полису. Но не все организации частной формы собственности смогут это сделать. Полный перечень тех медорганизаций, куда можно обратиться с полисом, можно найти на сайтах территориальных фондов ОМС или страховых компаний, которые работают в этом регионе.

Елена Сидорова

- Если ребенок путешествует с бабушкой или дедушкой, достаточно ли будет полиса ОМС и свидетельства о рождении или нужна доверенность от родителей?

- Если ребенок едет на каникулы без родителей, а, например, с бабушкой или родственниками, то для оказания ему неотложной и плановой медицинской помощи потребуется доверенность от законного представителя - родителя. Доверенность может быть составлена в простой письменной форме. По тексту доверенности обязательно должны быть указаны реквизиты документов родителей, ребенка и гражданина, на кого ее оформляют, а также определен перечень вопросов, по которым законный представитель дает право представлять интересы: дачу информированного добровольного согласия на любые медицинские вмешательства ребёнку (дети от 15 лет и старше самостоятельно дают такое согласие перед проведением медицинского вмешательства), получение информации при оказании медицинской помощи, которая составляет врачебную тайну, право обращаться в страховые медицинские организации по вопросам переоформления полиса ОМС, если ребенок переезжает на длительный период.

- Как быть, если все же полис ОМС оставили дома, но понадобилась скорая помощь?

- Экстренную помощь можно получить и без полиса ОМС. При угрозе жизни и здоровью, включая потери сознания, боли в сердце, травмы, роды, любая медицинская организация обязана оказать человеку помощь, даже если у него вообще нет полиса.

- Куда обращаться за помощью, если отказывают в оказании медицинской помощи в другом регионе?

- Если у вас на руках полис, но в больнице не хотят принимать, обращайтесь к главному врачу медицинской организации. Если и это не помогло - обращайтесь в местный территориальный фонд ОМС. Сейчас в каждом регионе действует Контакт-центр ОМС, позвонив в который, можно задать вопрос или оставить жалобу. Перед поездкой зайдите на сайт территориального фонда ОМС в регионе вашего пребывания и запишите номер его Контакт-центра.

Также сейчас во многих поликлиниках работают страховые представители. Вы можете обратиться к ним независимо от того, какую страховую компанию они представляют. Страховой представитель поможет решить проблему либо подскажет, куда следует обратиться для ее решения.

- Чем бы вы посоветовали заняться нашим читателям в отпуске?

- Даже если вас ничего не беспокоит, я советую потратить часть отпуска на прохождение диспансеризации или профилактического осмотра. Для этого необходимо обратиться в кабинет профилактики или к участковому врачу, фельдшеру, своей поликлиники с паспортом и полисом ОМС. Если в течение года пациент проходил какие-либо обследования, их результаты также нужно взять с собой. Перечень осмотров и обследований в рамках профмероприятий зависит от возраста и пола пациента. При этом ряд из них является обязательными, например осмотр врачом, фельдшером, исследование кала на скрытую кровь, осмотр акушеркой или врачом-гинекологом, маммография и мазок с шейки матки для женщин, определение ПСА у мужчин. Эти обследования являются важными для раннего выявления злокачественных новообразований. При выявлении каких-либо отклонений по результатам обследований пациент может быть направлен на второй этап диспансеризации или на дополнительные консультации к врачам-специалистам.

- А можно ли пройти диспансеризацию, находясь в отпуске в другом регионе?

- Диспансеризация может быть пройдена только в медорганизации, к которой человек прикреплен. В любой медицинской организации сделать это не получится. Кроме того, проходить диспансеризацию можно по вечерам и субботам, а записаться на нее можно дистанционно.

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