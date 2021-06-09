Кронавирус в Крыму, последние новости на 9 июня: Выявлено еще 113 случаев заболевания

Количество госпитализированных пациентов растет Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии в условиях стационара проходят 1 тысяча 696 человек. Еще 369 получают медицинскую помощь на дому.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 44 тысячи 432 случая COVID-19. Справились с болезнью 41 тысяча 188 человек. Умерли 1 тысяча 396 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки подтверждено 113 новых случаев коронавируса. В том числе 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 91 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Госпитализированы 60 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 75 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 122 пациентов. Умерли 5. Лаборатории за сутки выполнили исследования 4765 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные уточняются.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50