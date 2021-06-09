В Крыму «Новые люди» обучили 170 политических команд для работы на выборах

Региональные съезды партия планирует проводить каждый месяц, чтобы активные «новые люди» со всего полуострова могли обмениваться опытом и получать новые знания.

В Крыму, на живописном мысе Казантип, с 5 по 7 июня прошел общекрымский форум активистов партии «Новые люди». В нем приняли участие 170 лидеров партийных организаций со всего полуострова.

Напомним, партия была зарегистрирована 1 марта 2020 года в Москве. В Крыму региональное отделение работает меньше года, но за это время о «Новых людях» на полуострове узнали многие. Благодаря субботникам, поддержкой социальных инициатив, помощи жителям во время коронавирусных ограничений новоиспеченная партия заявляет о себе не лозунгами, а реальными делами.

Уже сейчас у «Новых людей» более 1000 сторонников из Симферополя, Севастополя, Евпатории, Сак, Красногвардейского, Джанкоя, Армянска, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Керчи, а также из небольших сел.

- На съезде присутствовали лидеры нашего сообщества, руководители штабов и наиболее активные сторонники. Главная задача – сплотить ребят, наметить общие цели и подготовить их к проведению избирательной кампании, - рассказала секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко.

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ

Подход к работе у «Новых людей» отличается от других партий. В политической силе нет привычных собраний, оплаченных агитаторов и бюрократии. Все сторонники разделены на политические команды, которые соревнуются между собой, выполняя задания штаба.

Команды привлекают новых сторонников, реализуют социальные инициативы, распространяют агитматериалы, работают в соцсетях.

- Мы строим не просто еще одну партию, мы создаем сообщество «Новых людей». Это работа вдолгую, выборы – ближайшая цель, но и после выборов мы будем только наращивать нашу активность, - пояснила Анна Трофименко.

За три дня каждый участник форума получил знания и навыки, необходимые для того, чтобы наладить работу местного штаба у себя в городе.

На семинаре участники учились правильно использовать не только свои знания, но и силы и энергию.

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Свежие идеи и современные технологии уже стали визитной карточкой «Новых людей». Так, партия проводит «Битву политических команд» - всероссийский грантовый конкурс для своих отделений. Результаты деятельности отделения загружаются в специальное приложение, а за каждое достижение начисляются баллы.

- Одна из наших «фишек» – проведение опросов жителей по актуальной тематике. Загружаешь результаты опроса в приложение – получаешь баллы. Или, например, задание по работе в соцсетях – выложить пост «5 фактов о нашей партии», который должен набрать определенное количество просмотров, - добавила Анна Трофименко.

Каждый месяц главный приз делят между собой три победителя – они получат 500, 300 и 200 тысяч на реализацию социально значимых инициатив в своем городе.

МЫСЛИТЬ ПО-НОВОМУ

«Новые люди» - во всех смыслах молодая партия, но прогрессивные идеи и методы привлекают в ее ряды граждан самых разных возрастов и профессий.

- Съезд получился очень насыщенный, динамичный, у участников не было ни минуты свободного времени. К нам приехали бизнесмены и общественники, экологи и преподаватели. Примерно половина участников – молодежь, при этом меня очень порадовало, что приехали и специалисты, которые уже успели состояться в своем деле. Теперь вместе с партией они хотят развивать свои города, работать на благо общества, - подытожила Анна Трофименко.

Преподаватель информатики из Керчи Максим Терещенко какое-то время жил и учился в Москве. Вернувшись домой, он, что называется, «почувствовал разницу».

- Именно с нашего города туристы начинают знакомство с Крымом. Да, в последнее время Керчь развивается, но многие проблемы остаются – переполненные мусорные баки, разбитые дороги, отсутствие доступной среды. Именно на этом сфокусируется наша команда, - рассказал Терещенко.

Региональные съезды партия планирует проводить каждый месяц, чтобы активные «новые люди» со всего полуострова могли обмениваться опытом и получать новые знания.

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