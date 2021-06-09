«Сидят и строчат жалобы»: губернатор Севастополя прокомментировал лишение верификации его страницы в Facebooк

Губернатор переходит во ВКонтакте. Фото: Михаил Развожаев/Facebook

Михаил Развожаев назвал «серьезной» и «важной» работу представителя президента Украины Антона Кориневича, который направил жалобу в штаб-квартиру Facebook на верификацию аккаунта главы Севастополя. Губернатор города-героя заявил, что давно собирался закрыть свою страницу в Facebooк, и теперь будет использовать для общения «ВКонтакте» и Instagram.

- Для тех, кто не в курсе, поясню, что это такая маленькая «синяя галочка»… Вы только вдумайтесь, сидят такие товарищи, зарплату получают и строчат жалобы на синие галочки. Сразу видно, какой серьёзной и важной работой они занимаются, - написал Развожаев на своей странице во «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что социальная сеть Facebook отменила предоставление значка верификации аккаунту Михаила Развожаева. Отметки, подтверждающей, что страница проверена на подлинность и принадлежит должностному лицу или известной личности, страницу Развожаева лишили по требованию украинской стороны.

Представитель президента Украины Антон Кориневич написал на своей странице в Facebook, что Украина не могла оставить без внимания «синюю галочку» у человека, который «незаконно осуществляет свою деятельность», «служит оккупантам и называет себя губернатором Севастополя». Кориневич от метил, что такой должности «в украинском Севастополе не существует».

Ранее Facebook отменил верификацию страницы главы Крыма Сергея Аксенова.

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