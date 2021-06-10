Крупнейший крымский банк выдал больше 2 миллионов бесконтактных карт в Крыму

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Клиенты крупнейшего крымского банка РНКБ продолжают менять банковские карты на бесконтактные. Так, с момента начала массовой эмиссии (2019 год) финучреждение выдало больше 2,1 миллиона бесконтактных карт жителям Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

В банке отмечают, что больше 60% от общего количества - дебетовые карты, еще 38% - кредитные, премиальные бесконтактные карты оформили чуть меньше 1% клиентов.

В настоящее время в день выдается около 4 тысяч бесконтактных банковских карт.

Использовать бесконтактные платежные средства выгодно по многим причинам. В первую очередь, это максимально быстрые расчеты. На совершение платежа уходит около трех секунд, ведь карту не нужно вставлять в терминал: приложил – и товар оплачен. Кроме того, использование бесконтактных карт обеспечивает безопасность данных клиентов, отмечают в РНКБ. Ведь карту не нужно передавать в руки кассиру или продавцу. Еще одно преимущество использования бесконтактного пластика – безопасность платежей в условиях пандемии коронавируса. По данным Роспотребнадзора, вирусы намного дольше живут на бумажных купюрах, чем на пластике.

Также в банке напомнили, что клиенты, которые активно расплачиваются картами, автоматически становятся участниками программы лояльности РНКБ и партнеров банка, в том числе платежной системы «Мир». За покупки можно получать бонусы, скидки к проценту годовых или наоборот – повысить процент по депозиту. Расплачиваясь бесконтактной картой в общественном транспорте, клиенты экономят пять рублей. Ведь при наличной оплате в городских маршрутках и троллейбусах стоимость проезда составляет 22 рубля, а при оплате картой – 17.

– За последний год количество платежей в pos-терминалах РНКБ увеличилось в 1,5 раза, а количество платежей в сети Интернет по картам РНКБ – в 2,2 раза, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Также владельцы карт «Мир» РНКБ могут пользоваться всеми возможностями мобильного приложения и интернет-банка, а также специальными депозитными и кредитными программами с максимально выгодными условиями.

КСТАТИ

С начала года больше 80% банкоматов и терминалов самообслуживания РНКБ были оборудованы NFC-модулями, которые позволяют пользоваться бесконтактной картой, просто прикладывая ее к считывателю. До конца года такая возможность появится во всей сети устройств банка.