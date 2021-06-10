Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 июня: плюс 112 заболевших за сутки

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4025 человек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Крыму на амбулаторном лечении от коронавируса находятся 354 человека, в стационарах с ковидом и пневмонией лечатся 1694 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

По данным ведомства, с начала пандемии было выявлено 44 544 человека с коронавирусом, выписано с выздоровлением 41297 человек. 1402 заболевших коронавирусом скончались.

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За 9 июня в Крыму зарегистрировали 112 случаев коронавируса. Из общего числа заболевших 85 человек самостоятельно обратились за медпомощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 26 зараженных ранее контактировали с заболевшими, один случай завезен из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4025 человек.

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На 10 июня, по данным пресс-службы правительства Севастополя, было зарегистрировано 27 новых заболевших, 25 человек выписали после выздоровления. Один человек в возрасте 87 лет скончался.

С начала пандемии в Севастополе заболело коронавирусом 15 188 человек. 13 865 человек выздоровели, 698 – скончались.

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