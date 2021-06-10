В Судаке тик-ток блогер заставила торговцев вспоминать английский язык

Продавцы были в полном замешательстве. Фото: кадр из видео.

Тиктокер-миллионник Катя Белицкая из Краснодара выложила в своем блоге очередной пранк снятый в крымском курортном городе Судак. Студентка, известная в соцсети как Belkaglow, завоевала популярность благодаря коротким роликам, в которых она разговаривает с людьми на английском языке.

Девушка живет и учится в Краснодаре, отлично знает английский, за что в сети ее называют «англичанка Краснодара».

Для пранков Катя Белицкая выбирает совершенно разные места. В этот раз участниками ее ролика стали торговцы рынка в Судаке, к которым девушка по-английски обратилась с просьбой продать один огурец . Но ни пожилые бабушки, ни предприниматели помоложе так и не смогли вспомнить что же означает английское слово «cucumber».

Зато все поняли, что покупателю это «что-то» нужно в единственном экземпляре - «one» - у многих автоматически всплывало в памяти из школьной программы.

Чтобы выяснить, что же такое «cucumber», потребовался звонок учительнице английского.

Отметим, что тик-ток блогером-миллионником краснодарская студентка стала меньше чем за полгода.

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