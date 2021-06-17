«Новые люди» нацелены на победу: В Крыму открылось 17 региональных представительств

У партии «Новые люди» более 300 тысяч сторонников по всей России. Такую поддержку партия получила всего за один год.

На Крымском полуострове теперь работает 17 отделений партии «Новые люди». Еще 13 июня активисты из разных городов Крыма приняли участие в видеоконференции, чтобы обсудить стратегию предвыборной кампании.

«Новые люди» хотят знать чем живет регион, услышать жителей больших городов и маленьких поселков. Поэтому представительства партии открываются по всему полуострову, а активисты действуют «на местах».

Работа на результат

У партии «Новые люди» более 300 тысяч сторонников по всей России. Такую поддержку партия получила всего за один год. Каждый день к партии присоединяются люди самых разных возрастов и социального статуса. Это врачи, педагоги, общественники, бизнесмены с активной жизненной позицией. Они готовы действовать здесь и сейчас, чтобы менять к лучшему жизнь в своих городах.

На прошлых выборах партия получила от 7 до 15 % голосов избирателей в нескольких регионах страны, в этом году «Новые люди» рассчитывают на поддержку по всей стране, в том числе и в Крыму.

- 53% избирателей сегодня не находят в парламенте партии, которая бы выражала их интересы. Они хотят перемен без потрясений, понимают, что стабильность – это хорошо, но недостаточно. Нужна партия, которая делает ставку на развитие, - считает руководитель Крымского регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко.

Партия уверенно начала предвыборную кампанию на полуострове и готова представлять интересы крымчан в Государственной Думе, парламенте республики и местных советах.

Точки развития

– Наши региональные представительства - это не просто офисы, где с 9 до 18 работают сотрудники, и на людей смотрят как на непрошеных и назойливых посетителей. Наши штабы - это общественные пространства, куда может прийти каждый, кто хочет провести время с пользой для себя и для других, – отметила Анна Трофименко.

В каждом из офисов партии проводятся собрания активистов, встречи с местными жителями, идет разработка социально-значимых проектов. Это настоящие центры поддержки местных инициатив.

Мероприятия во дворах, составление петиций, субботники…. Взаимодействие с гражданами – основная часть работы активистов. В партии «Новые люди» уверены, что именно местные жители лучше всего знают, что как должен развиваться их район.

«Делай, а не ной»

Именно этим принципом руководствуются активисты «Новых людей». За год было реализовано несколько крупных проектов по всей России. Это помощь бездомным животным, проверка освещенности улиц, безопасности переходов, дистанционные консультации врачей в период пандемии.

В зимнее время сторонники партии в 72 регионах проверяли энергоэффективность отопительной системы. Жилые дома, школы, больницы они проверяли при помощи тепловизоров. Прибор позволяет увидеть, как распределяется тепло и какое здание «обогревает улицу». Результаты исследования передали в соответствующие органы.

Жить в Крыму должно быть комфортно

Крым должен быть не только красивой витриной для туристов, но и комфортным местом для жителей, круглый год. По словам Анны Трофименко, крымчане чаще всего жалуются на необустроенность городской инфраструктуры и хотят улучшений.

Еще одна важная проблема полуострова – образование.

- По качеству образования Крым занимает 71-е место по стране. Выпускники вузов не конкурентоспособны на общероссийском рынке. Многие школьники уезжают учиться на материк. Но в Крыму есть замечательные профессионалы, педагоги, профессора. Дело только в организации. Наша партия планирует вплотную заняться решением этой проблемы, - рассказала Трофименко.

Почти каждый вчерашний студент задается вопросом: «Где работать после окончания ВУЗа?». В прибрежной части полуострова многие жители зарабатывают только 3-4 месяца в году, в курортный сезон, и не знают, чем занять себя в оставшееся время.

- Сейчас в Крым приехало огромное количество туристов. Местные бизнесмены взвинтили цены. Но они не понимают, что на следующий год люди могут уже не вернутся. И нет никакого регулирования в этой сфере, - добавила Анна Трофименко.

В партии уверены, что на полуострове нужно создавать круглогодичные рабочие места с высокой зарплатой. Закрытые санатории можно восстановить и принимать туристов круглый год. Туристы будут отдыхать и лечиться, а местные жители смогут работать не только летом.

Крым должен быть не только красивой витриной для туристов, но и комфортным местом для жителей.

- В Крыму природа, воздух, буквально все способствует оздоровлению. Это особенно актуально в постковидный период. Люди будут приезжать на отдых и лечение круглый год. Важно также предусмотреть льготную программу для тех, кто не может позволить себе путевку, - подчеркнула Трофименко.

Будем рады всем

В представительство партии «Новые люди» можно зайти после работы или учебы, пообщаться с единомышленники, выйти в интернет, послушать лекции, принять участие в творческом вечере. Все желающие смогут узнать о программе, целях и задачах «Новых людей», а также лично познакомиться с активистами и задать интересующие вопросы.

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